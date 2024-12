Cocaina in casa e denaro nascosto nel cuscino: 23enne arrestato, ma è già a casa ai domiciliari

L’Aquila – Un’ingente quantità di cocaina è stata rinvenuta venerdì pomeriggio nell’abitazione di un 23enne di origine straniera, arrestato dai militari della stazione di Sassa.

La pattuglia nota un’utilitaria grigia procedere tra le strade di Sassa. Alla vista dei militari, la piccola auto accelera, ma viene raggiunta e fermata. A bordo il solo conducente, che appare decisamente nervoso all’atto del controllo.

E sono proprio il nervosismo e la voce tremante a tradirlo. I carabinieri perquisiscono il giovane e l’auto: saltano fuori oltre dieci dosi di cocaina e alcune centinaia di euro. Subito dopo le ricerche vengono estese all’abitazione del 23enne, dove i militari trovano altre 40 dosi di cocaina tra i mobili del salotto. Nascosto nella federa del cuscino, invece, altro denaro in contante.

Per il giovane scatta l’arresto in flagranza per detenzione di cocaina ai fini di spaccio e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura di L’Aquila, viene sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Lo stupefacente è stato sequestrato, al pari della somma di denaro contante, un migliaio di euro circa, ritenuta frutto dell’attività di spaccio.