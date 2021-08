Cocaina sotto il sedile, la Polizia arresta spacciatore nel Vastese

Un equipaggio della Volante del commissariato di Polizia di Vasto ha intercettato sulla statale 16 un’auto con a bordo un noto pregiudicato. Gli agenti hanno intimato l’alt e avvicinatisi al veicolo hanno notato l’uomo intento a nascondere qualcosa sotto il sedile del lato passeggeri. Ovvia la perquisizione del mezzo, anche in considerazione dei precedenti del soggetto in questione. Sotto il sedile, infatti, all’interno di una busta bianca, sono state trovate quattro confezioni di cocaina da 50 grammi ciascuno e seicento euro in contanti in banconote di vario taglio. La droga avrebbe fruttato allo spacciatore una somma di almeno 20mila euro. Inevitabile l’arresto del pregiudicato, che vanta tra l’altro precedenti anche per associazione di tipo mafioso.

Correlati