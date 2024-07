Code sulla Trignina: «Cantiere “fantasma” dell’Anas che isola ancora di più le aree interne»

«Un cantiere Anas abbandonato che isola ancora di più le aree interne». Questo è quello che sta accadendo in questi giorni al cantiere Anas a ridosso dello svincolo per Celenza sul Trigno della strada statale 650 Fondo Valle Trigno. Lo denuncia pubblicamente il gruppo consiliare Insieme per Celenza sul Trigno, capeggiato dall’ex sindaco Andrea Venosini.

«Un cantiere fantasma, gestito da un impianto semaforico, che produce code chilometriche in ambo le direzioni ed a scapito oltre dei turisti anche dei pendolari delle aree interne che quotidianamente percorrono la Trignina per motivi di lavoro. – commentano i consiglieri di opposizione del piccolo centro del Vastese interno – Di fronte ad un silenzio istituzionale locale assordante si alza forte la lamentela dei cittadini. Come gruppo consiliare Insieme per Celenza sul Trigno chiediamo ad Anas un interessamento risolutivo, in questo periodo di sospensione di tutti i cantieri, tale da ripristinare il doppio senso di circolazione. Fiduciosi ringraziamo il personale Anas che ogni giorni si adopera per garantire sicurezza e transitabilità delle strade di loro competenza».