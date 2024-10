Coltello a serramanico occultato nello zaino, minore denunciato dalla Finanza

Denunciati un ventiquattrenne di nazionalità marocchina per detenzione di sostanze stupefacenti alla Procura della Repubblica di Pescara ed un minore per porto abusivo di arma bianca al Tribunale per i minorenni di L’Aquila.

Sono solo due delle ultime attività eseguite dai “baschi verdi” del Gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo adriatico al comando del Tenente Colonello Catello Esposito, risultati che scaturiscono dalla intensificazione dei controlli a contrasto dei traffici illeciti e di pubblica sicurezza, disposti dal Comandante Provinciale di Pescara Col. t.SPEF Giuseppe Lopez.

Quanto ai più recenti eventi, il primo ha interessato un 24enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, visibilmente agitato e privo di patente e documenti di identità, ha cercato di sviare l’attenzione, ma l’intuito e l’esperienza dei finanzieri li ha spinti ad approfondire il controllo.

Durante la perquisizione dell’autoveicolo, i finanzieri sono riusciti a scovare, abilmente nascosto in un pacchetto di sigarette, una piccola quantità di sostanza stupefacente, nonostante i tentativi del giovane di celarla, che poteva far pensare ad un semplice uso personale della sostanza proibita.

Visti i precedenti del giovane extracomunitario, gli operanti hanno deciso di estendere le ricerche alla sua abitazione. Qui, grazie anche all’intervento dell’unità cinofila con il cane antidroga LUX e ad un’accurata ispezione dei locali, sono riusciti a rinvenire in un nascondiglio ricavato in un cassetto ulteriori 75 grammi di hashish e un bilancino di precisione, utilizzato per confezionare le singole dosi.

Il 24enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per illecita detenzione di sostanze stupefacenti e per guida reiterata senza patente.

Il secondo intervento ha invece visto coinvolto un minorenne all’interno dell’area della stazione ferroviaria di Pescara Centrale, che insospettiva i militari per il suo atteggiamento particolarmente nervoso. All’esito della successiva perquisizione i finanzieri hanno rinvenuto un coltello a serramanico occultato nel suo zaino. Il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di L’Aquila per porto abusivo d’arma.

I risultati di tali controlli a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e dei giovani in particolare si aggiungono a quelli del corrente anno, che hanno visto le Fiamme Gialle pescaresi distinguersi per il sequestro di oltre 11 kg di sostanza stupefacente, la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 36 soggetti di cui 12 in stato di arresto, la segnalazione al Prefetto di 41 soggetti e il sequestro di 3 armi detenute illegittimamente.