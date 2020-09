Coltello e arnesi da scasso in auto, foglio di via per un foggiano

Un 48enne di San Severo (FG) è stato trovato in possesso di un coltello e di vari arnesi presumibilmente destinati allo scasso. Lo stesso è denunciato in stato di libertà per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e per possesso ingiustificato di chiavi alterate. Nei suoi confronti è stato contestualmente adottato da parte del Questore della provincia di Campobasso un provvedimento di rimpatrio con divieto di ritorno nel Comune di Termoli per tre anni.

Correlati