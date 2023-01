Come convivere con l’orso bruno, esperti a confronto a San Pietro Avellana

«Come dobbiamo comportarci se incontriamo un orso?». È con questa domanda che la sindaco di San Pietro Avellana, Simona De Caprio, nella Bear Smart Community Alto Molise, ha chiesto a Rewilding Apennines e a Salviamo l’Orso di svolgere un incontro con l’amministrazione comunale e i cittadini per riaccendere i riflettori sulla convivenza con l’orso bruno marsicano. Pare infatti che alcuni esemplari di orso siano stati avvistati in prossimità del centro abitato, come anche a Capracotta.

Nelle scorse settimane il fotografo naturalista Dario Rapino ha documentato, con il video realizzato da una fototrappola, la presenza di una coppia di orsi all’interno di un bosco dell’Alto Molise. «In questo territorio l’orso torna periodicamente e stagionalmente e quattro anni fa una mamma e i suoi tre cuccioli hanno fatto parlare di sé per diversi danni a piccoli allevamenti. -hanno speiegato le associazioni ambientaliste coinvolte nell’iniziativa dalla sindaca – In quell’occasione Salviamo l’Orso e Rewilding Apennines sono arrivate prontamente a indennizzare alcuni residenti e a proteggere le proprietà con i recinti elettrificati, ponendo le basi per replicare il percorso che porta alla Comunità a Misura d’Orso». Una convivenza possibile, dunque, quella tra attività umane e presenza dell’orso, a patto che si mettano in atto delle semplici accortezze.

«Grazie al LIFE Bear-Smart Corridors oggi possiamo essere ancora più presenti anche in Alto Molise, iniziando proprio da un incontro preliminare svoltosi insieme alla comunità di San Pietro Avellana. – continuano le associazioni che hanno curato l’evento – Durante l’incontro abbiamo approfondito la conoscenza dell’orso, spiegato come bisogna comportarsi in caso di incontro ravvicinato, obiettivi e azioni del progetto LIFE BSC e come lavorare insieme per accrescere la consapevolezza e la coesistenza verso l’orso bruno marsicano».