Compleanno al bar, sanzioni per tutti gli invitati e il barista

In concomitanza con il passaggio della Regione Abruzzo in “zona arancione”, i Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro hanno proseguito ed intensificato i servizi preventivi finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento

del contagio da Covid-19.

I Carabinieri del Nucleo Operativo nella serata di sabato hanno sanzionato il titolare di un Bar di Castel di Sangro e nove clienti che stavano festeggiando un compleanno e consumavano alcolici all’interno dell’esercizio dopo le ore 18; i militari, nel transitare lungo la via antistante il predetto esercizio di somministrazione, attraverso il vetro della parte inferiore della porta d’ingresso che risultava chiusa e oscurata con una tenda, notavano i piedi degli avventori che si intrattenevano dinanzi al banco di mescita. Accedevano quindi all’interno constatando la presenza dei festeggiamenti in atto. Tutti i componenti della comitiva nonché l’esercente venivano sanzionati con multe da quattrocento euro che in caso

di reiterazione saranno aumentate di un terzo.