Comunali, Agostino Iannelli presenta la sua squadra “Esserci”

Agostino Iannelli, aspirante sindaco di Agnone presenta la sua squadra. L’appuntamento è per questa sera alle ore 19,00 al teatro Italo Argentino. Alla presentazione della lista “Esserci” è atteso lo stato maggiore del centrodestra molisano con in testa il governatore Donato Toma. Infatti, il gruppo di Iannelli, non è un mistero, avrà come sponsor diversi consiglieri regionali tra cui Vincenzo Niro, Andrea Di Lucente, Nicola Cavaliere e appunto il presidente della giunta regionale, Toma. Tra i sostenitori del progetto anche l’ex sindaco Lorenzo Marcovecchio.

