“Comunità a Misura d’Orso: C6?”, formazione e coesistenza uomo-orso in Alto Molise

Proseguono le iniziative di coinvolgimento delle comunità locali di LIFE Bear-Smart Corridors con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e approfondire alcuni temi specifici relativi alla coesistenza uomo-orso in Appennino centrale.

Dopo gli eventi finora organizzati a Morino, in Valle Roveto, a Lecce nei Marsi, Pizzone e Ortona dei Marsi nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, il prossimo appuntamento “Comunità a Misura d’Orso: C6?” si terrà in area di corridoio ecologico, a San Pietro Avellana, nella Comunità a Misura d’Orso Alto Molise sabato 7 settembre alle ore 10, presso la Sala Convegni.

L’iniziativa è organizzata da Rewilding Apennines, Salviamo l’Orso, il Comune di San Pietro Avellana (Uniti per San Pietro Avellana) e l’associazione IntraMontes.

«Per i residenti del territorio sarà l’occasione per conoscere più da vicino i passi fin qui svolti per la creazione della Comunità a Misura d’Orso e gli impegni concreti per essere membri attivi nel prossimo futuro con la partecipazione al Comitato. – spiegano gli organizzatori – Inoltre, i partecipanti potranno seguire uno dei quattro tavoli tematici di approfondimento che si svolgeranno in contemporanea al fine di incrementare le conoscenze e la diffusione delle buone pratiche sul territorio in nome della coesistenza uomo-orso. Ai cittadini alto-molisani, dunque, un invito a iscrivervi! Vi aspettiamo!».