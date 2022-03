Concorso Polizia municipale, cambia il presidente della commissione

Cambia il presidente della commissione che giudicherà i partecipanti al concorso indetto dal Comune di Agnone per due posti part-time di Polizia municipale. Alla rinuncia per problemi di salute di Domenico Carola, ex comandante della Municipale di Isernia, arriva il nome di Giuseppe Pitassi, dirigente della Regione Molise che si è dichiarato disponibile a ricoprire l’incarico, specificando che lo stesso sarà svolto a titolo gratuito. Gli altri componenti della commissione sono: Pietro Cappella, Gina Di Grazia, Umberto Guerrizio.

