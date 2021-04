Condannata per spaccio, prende il reddito di cittadinanza: denunciata, dovrà restituire 17mila euro

I carabinieri della stazione di Fossacesia hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Lanciano, per indebita percezione del reddito di cittadinanza e dei buoni per spesa alimentare messi a disposizione per i bisognosi dal locale comune, una 35enne già nota alle cronache giudiziarie.

Dai riscontri sui dati contenuti nelle domande presentate all’INPS dai percettori del beneficio, si è scoperto chela donna aveva omesso di dichiarare che era incorsa nella pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, motivo ostativo previsto dalla legge che ha istituito il beneficio, irrogata dal Tribunale di Lanciano nell’anno 2018 per una condanna per spaccio di stupefacenti. Con la stessa omissione ha anche ottenuto dal detto comune di Fossacesia circa 700 euro di buoni spesa alimentari. In oltre un anno di percezione del reddito di cittadinanza D.R.G. ha sottratto alle casse dell’erario circa 17.000 € che dovrà restituire mentre i carabinieri di Fossacesia hanno inoltrato la segnalazione alla direzione provinciale dell’I.N.P.S. di Chieti per la revoca dell’erogazione del beneficio.