Condutture colabrodo, ad Agnone scatta il razionamento idrico

Dal Comune di Agnone si comunica che, «a causa di un’importante perdita lungo la condotta centrale della struttura di Molise Acque, il servizio di erogazione idrica sarà sospeso in tutto il centro urbano a partire da questa sera alle ore 22:30 fino alle ore 5:30 circa del mattino successivo. Tale orario di sospensione sarà rispettato anche nei successivi giorni fino a nuovo aggiornamento». Torna puntuale il razionamento idrico nella cittadina altomolisana. Come ogni estate si comincia con le interruzioni del servizio idrico, con tutto ciò che ne consegue in termini di disagi per l’utenza. «I tecnici – spiegano dal Comune – sono già all’opera per rilevare il problema sull’acquedotto e porre rimedio».

