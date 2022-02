Confartigianato Molise dona ecografo portatile al ‘San Francesco Caracciolo’

Ospedale San Francesco Caracciolo: la Confartiginato Molise, guidata dal manager Romolo D’Orazio, annuncia la donazione di un ecografo portatile che sarà utilizzato per la medicina territoriale di Agnone e messo a disposizione per assicurare assistenza ai pazienti che non possono raggiungere gli altri nosocomi. Intanto oggi nel presidio sanitario di montagna la diocesi di Trivento ha celebrato la XXIX ‘Giornata del Malato’ dal tema: ‘Siate Misericordiosi, come il Padre vostro è Misericordioso’. In mattinata alle ore 8.30 c’è stata la distribuzione delle piantine ai pazienti ricoverati in ricordo dell’evento mentre alle ore ore 9 l’adorazione Eucaristica. Infine alle ore 18.00 la celebrazione Eucaristica con l’amministrazione del sacramento dell’unzione dei malati.

Correlati