Confetti rossi, Anna Marcovecchio dottoressa in Economia e Commercio

Dottoressa in Economia e Commercio. Il traguardo è stato tagliato da Anna Marcovecchio di Agnone, che presso l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Pescara-Chieti, ha discusso brillantemente la tesi: “L’analisi di bilancio per la verifica delle condizioni di equilibrio delle imprese. Il caso A2A Spa”. Relatore, il chiarissimo professore Michele A. Rea. Ad Anna le congratulazioni da parte dei genitori Giuseppe e Antonella: “Siamo orgogliosi di te, hai superato molti ostacoli, ti sei sacrificata e mai risparmiata, adesso goditi questo traguardo in attesa delle sfide professionali che ti attendono”. Ad Anna gli auguri da parte di tutti i familiari, degli amici e della redazione de l’Eco online.

Correlati