Confetti rossi, Giovanni delli Quadri ingegnere biomedico con 110 e lode

Dottore in Ingegneria biomedica con il massimo dei voti (110), lode compresa e menzione alla carriera. L’importante traguardo è stato tagliato questa mattina da Giovanni delli Quadri di Agnone. Presso l’Università Campus – Bio Medico di Roma, il neo dottore ha discusso brillantemente la tesi dal titolo: “Simulazione e sviluppo di un sistema per la localizzazione in ambienti industriali”. Relatore Luca Vollero. A Giovanni gli auguri più sentiti per un cammino professionale ricco di soddisfazioni, giungono da tutti i familiari, dagli amici e dalla redazione de l’Eco online.

Correlati