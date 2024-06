Confetti rossi in casa Carosella: Vittoria è ingegnere gestionale, auguri dalla famiglia

La famiglia Carosella può vantarsi di avere in casa un ingegnere gestionale. “I prodotti della filiera lattiero casearia: un’analisi empirica” è il titolo della testi magistrale e sperimentale in Sistema di Valutazione discussa brillantemente dalla neo dottoressa Vittoria Carosella presso l’Università Federico II di Napoli. Alla neo laureata le congratulazioni e gli auguri per un avvenire ricco di soddisfazioni professionali da parte della mamma Stefania, dal papà Pasquale e dal fratello Francesco ai quali si associano volentieri le congratulazioni anche la nostra redazione.

