Piscine, area pic-nic e laghetto di pesca sportiva: immerso nella natura riapre ‘Santa Lucia Park’

Aspettando la riapertura della piscina comunale, i cui lavori proseguono in località Tiro a Segno, gli amanti delle discipline acquatiche potranno usufruire dell’offerta di ‘Santa Lucia Park’. L’impianto, incastonato tra il verde incontaminato della vallata del Verrino, situato in una posizione baricentrica tra i comuni di Agnone, Poggio Sannita, Bagnoli del Trigno, Civitanova del Sannio e Pietrabbondante, ha infatti riavviato le attività, complice l’innalzamento delle temperature e le belle giornate.

La proposta di ‘Santa Lucia Park’ fa leva su due piscine, una dedica agli adulti, l’altra per i più piccoli, una vasta area pic-nic con barbecue, ampio parcheggio ed è facilmente raggiungibile dalla fondovalle Trignina (svincolo per Agnone-Capracotta). Inoltre il comprensorio vanta anche un laghetto artificiale dove è possibile svolgere la disciplina della pesca sportiva. L’area è l’ideale anche per gli appassionati di trekking che possono inoltrarsi tra i boschi e i percorsi che costeggiano il fiume Verrino.

Da qualche anno, l’impianto è gestito dall’istruttore di nuoto, Marco Di Lorenzo che in passato è stato il maestro di Simona Quadarella, tre volte medaglia d’oro ai campionati del mondo e bronzo alle Olimpiadi di Tokyo (2020), senza contare le 8 volte salita sul podio più alto degli Europei. In definitiva, in queste prime giornate di calura estiva, ‘Santa Lucia Park’ – aperto tutti i giorni dalla mattina alle 9,30 fino alle 18,30 – è il luogo dove poter trascorrere momenti in relax e di refrigerio immersi in contesto naturalistico invidiabile. Per info: 347.9754151.