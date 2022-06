Confetti rossi per Fabiola Patriarca, neo dottoressa in Lingue straniere

Una dottoressa in più ad Agnone e con 110 e lode. E’ Fabiola Patriarca, che ieri (8 giugno), presso l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Pescara, ha conseguito la laurea magistrale in Lingue Straniere per l’Impresa e la Cooperazione Internazionale.

La neo dottoressa ha discusso la tesi in lingua e traduzione francese su: “Parlez-vous franglais? Politica linguistica e creazione neologica”, relatrice la prof.ssa Lorella Martinelli e correlatrice la prof.ssa Carmela Perta.

Tantissima soddisfazione e gioia soprattutto dei genitori Onofrio e Giuliana, della sorella Cinzia con la nipotina Chloe, del fidanzato Roberto e della piccola Rosalia.

Gli auguri a Fabiola che sicuramente coronerà la sua vita di studi e cultura con ancor più prestigiosi traguardi, giungono dalla redazione de l’Eco online.