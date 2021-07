Confetti rossi per Vittoria Carosella neo dottoressa in Ingegneria gestionale

Confetti rossi per Vittoria Carosella che oggi, presso l’Università Federico II di Napoli, ha conseguito la laurea in Ingegneria gestionale della logistica. Alla neo dottoressa gli auguri per un cammino professionale ricco di soddisfazioni giungono dai genitori Stefania, Pasquale, dal fratello Francesco, da parenti e amici tutti ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco online.

