Controlli interforze: accertata la presenza irregolare sul territorio nazionale di un cittadino straniero, espulso

Nella giornata del ieri, a Campobasso, è stato nuovamente attuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a rafforzare l’attività di prevenzione nelle aree più sensibili del capoluogo, secondo gli indirizzi stabiliti nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sotto il coordinamento della Prefettura.

Il dispositivo ha visto operare in piena sinergia il personale della Polizia di Stato di Campobasso, impiegata con gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, congiuntamente alla Polizia Locale di Campobasso e con il supporto operativo dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, che con il cane A.D. Pepper ha consentito lo svolgimento di accurati controlli antidroga, per la prevenzione ed il contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno interessato in particolare il centro cittadino e le aree maggiormente interessate da fenomeni rilevanti sotto il profilo della sicurezza urbana.

Nel corso delle attività è stata, poi, accertata la presenza irregolare sul territorio nazionale di un cittadino straniero, nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di espulsione con accompagnamento presso un Centro per il Rimpatrio.

Il servizio straordinario di controllo del territorio ha consentito di controllare un numero consistente di persone e veicoli e di segnalare alla locale Prefettura un soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente.

L’attività interforze svolta nella giornata di ieri conferma l’importanza dei servizi straordinari e l’efficacia della collaborazione sinergica tra le forze dell’ordine impegnate sul territorio, che, grazie alle rispettive competenze e specialità operative, consente di consolidare l’azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di illegalità e di assicurare una presenza qualificata e capillare sul territorio a tutela della sicurezza dei cittadini.