Smarriscono il sentiero e restano bloccati in quota sul Matese, escursionisti tratti in salvo dal Soccorso alpino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato attivato dai Carabinieri di Bojano e dalla Centrale Operativa del 118 tramite la Centrale Unica di risposta del NUE 112 a seguito di una richiesta di soccorso ricevuta…

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato attivato dai Carabinieri di Bojano e dalla Centrale Operativa del 118 tramite la Centrale Unica di risposta del NUE 112 a seguito di una richiesta di soccorso ricevuta da due escursionisti sui Monti del Matese.

Secondo le prime informazioni, i due ragazzi, entrambi di 21 anni residenti a Napoli, partiti da Campitello Matese, avevano smarrito il sentiero nella zona dei “Campanarielli”, rimanendo bloccati e impossibilitati a proseguire anche a causa del sopraggiungere del buio.

Immediatamente una squadra del Soccorso Alpino, in stretto coordinamento con la Centrale Operativa del 118, grazie all’impiego del mezzo fuoristrada Can-Am in dotazione, è riuscita a raggiungere il punto più prossimo all’attacco del sentiero nel territorio di Roccamandolfi, da cui i tecnici hanno poi proseguito a piedi verso i due escursionisti in difficoltà.

Contestualmente è stata attivata anche una seconda squadra del Soccorso Alpino, con a bordo un medico del CNSAS, che si è portata sul posto per fornire supporto sanitario e logistico per il rientro.

Raggiunti i due ragazzi, il personale del Soccorso Alpino ha effettuato una valutazione delle loro condizioni di salute, ritenendole compatibili con il rientro a piedi sul sentiero.

Successivamente, gli escursionisti sono stati accompagnati in sicurezza mediante tecnica alpinistica di conserva fino al punto raggiunto con i mezzi fuoristrada e da lì sono stati riportati a Roccamandolfi dove nel frattempo erano giunti i familiari.

Sul pianoro di Campitello Matese erano presenti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia.

Le operazioni di soccorso si sono concluse alle ore 03e30.