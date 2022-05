Controlli Nas nei locali di intrattenimento notturni, sanzioni per oltre sedicimila euro

Una importante operazione di vigilanza e contrasto del lavoro sommerso e delle norme sanitarie è stata svolta dai Carabinieri della compagnia di Bojano congiuntamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Campobasso che hanno effettuato controlli all’intero di tre locali di intrattenimento notturni (night) insistenti nell’area matesina.

All’esito delle attività ispettive sono emerse gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 (mancanza predisposizione D.V.R. e mancata revisione estintori) che hanno comportato la sospensione

dell’attività per uno dei tre locali e la segnalazione all’A.G. del gestore. Costanza del controllo sono state elevate sanzioni di natura amministrativa per un importo complessivo di euro 16.500 dovute a carenze strutturali ed igieniche, ovvero irregolarità in materia di normativa sanitaria ex D.Lgs. 193/2007, per le quali il N.A.S. inoltrerà segnalazione al SIAN (Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione).