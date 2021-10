Coppa Italia, l’Olympia passeggia sulla Turris e accede ai quarti di finale

Poco più di un allenamento per l’Olympia Agnonese il ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia regionale. Dopo il 4-0 imposto alla Turris di Santa Croce di Magliano nel match di andata, l’undici di Michele D’Ambrosio archivia la pratica nei primi 45 minuti di gioco con un perentorio 6-1. In gol Di Ciocco (doppietta), Konè, Scorza (doppietta) e Mancino. La rete della bandiera per i santacrocesi ad opera di Mattia Cacchione.

Tra i locali da segnalare il buon esordio dell’ultimo arrivato, il terzino destro, classe 2001, Luca Tizzani proveniente dal Casalbordino (Eccellenza abruzzese). Gli altomolisani dunque accedono ai quarti di finale e ora attendono di conoscere il nome dell’avversario. Intanto domenica si torna in campo per il campionato. Al ‘Civitelle’ Litterio e soci ospitano l’Altilia Samnium, formazione di Pietravairano (Ce).

I risultati degli ottavi di finale (ritorno): Termoli – Volturnia 8-2; Campodipietra – Gioiese 6-3; Isernia – Petacciato 4-0; Agnonese – Turris 6-1; Guglionesi-Pietramontecorvino 1-1; Sesto Campano- Campobasso 1919 3-0; Venafro – Castel di Sangro 3-0; Campomarino – San Pietro in Valle (ore 18,30).