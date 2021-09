Coppa Italia regionale, agli ottavi di finale l’Agnonese trova la Turris

Coppa Italia regionale: resi noti gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Sulla strada dell’Olympia Agnonese la Turris di Santa Croce di Magliano, squadra militante nel campionato di Promozione che ha chiuso il girone eliminatorio al primo posto con 7 punti insieme al Real Guglionesi. La gara di andata, che verrà disputata sul neutro di San Giuliano di Puglia per l’indisponibilità del ‘Vincenzo Cosco’, è in programa per mercoledì 6 ottobre alle ore 15,00. Il ritorno al ‘Civitelle’ mercoledì 20 ottobre. La vincente accederà ai quarti di finale.

Gli altri accoppiamenti: San Pietro in Valle – Sesto Campano; Gioiese-Campodipietra; Cb 1919 – Campomarino; Castel di Sangro – Venafro; Pietramontecorvino-Guglionesi; Petacciato-Isernia; Volturnia-Termoli.