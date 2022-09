Coppa Molise: sotto di due gol gli Allievi rimontano e vincono la prima gara stagionale

L’annata sportiva per gli allievi dell’Olympia Agnonese Robur è iniziata con la partita di Coppa Molise giocata nel pomeriggio di ieri sul terreno di gioco antistante lo stadio di Isernia contro L’Olympic di Isernia. Il risultato finale ha visto prevale la compagine agnonese per 5 reti a 3. Primo tempo a favore dell’Olympic che già nei primi minuti di gioco si portava sul 2 a 0. Con grande determinazione l’Olympia Agnonese riusciva a recuperare il passivo e a pareggiare. Una distrazione generale della difesa permetteva però all’Olympic di riportarsi in vantaggio. Prima frazione di gioco che chiude sul 3 a 2. Nel secondo tempo la Polisportiva agnonese rettifica i reparti, con due sostituzioni, e la musica cambia. Con veloci ripartenze la squadra di Agnone dilaga e segna prima il gol del pareggio e subito dopo altre due reti che chiudono definitivamente la partita. «Buone le prestazioni di tutti. – commentano dalla panchina – Superbe quelle di Fantilli e Antenucci».

foto di repertorio