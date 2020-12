Coppia di anziani muore a distanza di 12 ore dopo 70 anni di matrimonio

Coppia di anziani muore a distanza di dodici ore dopo una vita fatta insieme. L’episodio si è verificato nella piccola frazione di Villacanale ad Agnone. Alessandro Mastrostefano e Bambina Ricci, erano sposati dal 1950 quando decisero di promettersi amore eterno. Il 16 marzo prossimo avrebbero festeggiato 71 anni di unione. Il destino se li portati via ieri quando Alessandro, classe 1930, vita da emigrante in Germania prima di far rientro in alto Molise, è spirato intorno le 10 del mattino. Un dispiacere al quale la signora Bambina, casalinga, classe 1925, non ha retto e alle 22 il suo cuore ha cessato di battere. Ad esprimere vicinanza ai familiari l’intera comunità alle porte di Agnone profondamente colpita dalla scomparsa dei due anziani divenuti i nonni di tutta la frazione. I funerali della coppia si svolgeranno nella chiesa di San Michele Arcangelo a Villacanale.

