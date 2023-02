Corso per operatori di Polizia Scientifica nella scuola allievi di Campobasso

La Scuola di Polizia “Giulio Rivera” di Campobasso ospita, per la prima volta, un corso per operatori di Polizia Scientifica. Nei giorni scorsi, per 120 poliziotti, già in servizio presso uffici di tutto il territorio nazionale provenienti da ben 17 regioni ha avuto inizio, in modalità online il 4° corso per operatori della prestigiosa specialità della Polizia di Stato.

Da ieri 6 febbraio, gli stessi frequentatori, giunti nel capoluogo molisano, hanno dato avvio alle 9 settimane in modalità residenziale.

La giornata di inizio del corso è stata arricchita dalla presenza dei Dirigenti Superiori della Polizia di stato, dr. Giuseppe Volpe, Direttore del Servizio Scuole e Corsi dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato e del dr. Luigi Rinella, Direttore del Servizio Polizia Scientifica, i quali, accompagnati dal Direttore della Scuola, dr.ssa Valeria Moffa, hanno augurato il buon inizio dei lavori ai frequentatori.

Al termine del saluto ai frequentatori, i dirigenti hanno avuto un incontro conviviale con il Questore della Provincia di Campobasso, Dr. Vito Montaruli, il quale ha espresso anche la propria personale soddisfazione per il nuovo corso avviato presso la Scuola “Rivera”, augurando un proficuo lavoro.