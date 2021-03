Covid a Castiglione: 14 contagiati. Il sindaco: «Rischiamo la zona rossa»

«Ho ricevuto comunicazione dal direttore del dipartimento di prevenzione della ASL 2, della POSITIVITÀ al virus Covid-19 di undici nostri concittadini appartenenti a più nuclei familiari».

Lo comunica il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca.

«Ai pazienti positivi e famiglia, vanno i miei migliori auguri per una pronta guarigione. – continua il primo cittadino – Colgo l’occasione di ricordare a tutti noi il massimo rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento sociale, ancora di più in questo momento nel quale si registrano risalite dei contagi nel nostro paese. E’ assolutamente vietato uscire per motivi non strettamente necessari per evitare l’ulteriore diffusione del virus ad altri nuclei familiari. Data la circostanza verranno intensificati i controlli. I numeri registrati negli ultimi giorni ci espongono al rischio di zona rossa. Chiedo a tutti la massima attenzione e di assumere comportamenti responsabili ed evitare assembramenti per il bene di tutti».

Allo stato attuale i positivi al Covid a Castiglione Messer Marino risultano essere quattordici.