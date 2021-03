Covid a Castiglione: da mercoledì le vaccinazioni presso il distretto sanitario

«Sono stato contattato dalla direzione della ASL la quale mi hanno comunicato l’avvio delle vaccinazioni dal 24 marzo presso il distretto sanitario di base in Castiglione Messer Marino».

Ne dà notizia il sindaco di Castiglione, Felice Magnacca. Per effetto della dichiarazione di zona rossa, dunque, come già avvenuto per il caso di Montazzoli, la Asl ha disposto le vaccinazioni agli ultra ottantenni in via prioritaria rispetto al resto del territorio.

«Coloro che ne hanno diritto e priorità, – spiega il sindaco – verranno contattati direttamente dalla Asl secondo il piano stilato dall’azienda sanitaria. L’operatore telefonico darà le opportune istruzioni. I moduli da compilare da ciascun paziente chiamato alla vaccinazione sono disponibili sulla home page del sito internet del Comune di Castiglione Messer Marino».