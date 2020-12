Covid a Schiavi: sale a 14 il numero dei positivi, casi anche in frazione

Sale a 14 il numero delle persone residenti a Schiavi di Abruzzo risultate positive ai tamponi per la ricerca del Covid19 effettuati dalla Asl di Chieti Lancino Vasto. A darne comunicazione, con tempistiche che spesso mal si conciliano con la necessità di disporre quarantene, gli stessi uffici della Asl alle autorità locali. I contagiati, gli ultimi cinque che si aggiungo ai nove già noti, sono sia in paese che nelle frazioni. Le autorità raccomandano il rigoroso rispetto delle norme di prevenzione, distanziamento, uscire solo per casi di reale necessità e l’impiego di mascherine oltre alla importantissima norma igienica del lavaggio periodico delle mani. La notizia positiva è che stanno per scadere i termini delle quarantene già disposte dalla Asl a carico di alcuni dei positivi. Questi dovranno sottoporti a tamponi di controllo per poi, in caso di negatività confermata, essere riammessi in società.

