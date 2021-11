Covid, casi in aumento nel Chietino: nuovo numero di telefono per il contact tracing

Il Dipartimento Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti comunica che l’intensa attività causata negli ultimi giorni dall’impennata di contagi da Covid-19 ha determinato il sovraffollamento delle linee telefoniche, che possono risultare libere anche se gli operatori sono impegnati in altra conversazione. Ne consegue che per gli utenti può risultare difficile mettersi in contatto con il Dipartimento per richieste relative al contact tracing.

Pertanto il Direttore Giuseppe Torzi ha attivato anche un altro numero, a disposizione degli utenti contagiati, in quarantena o contatti di positivi, che hanno urgenza di comunicare con un operatore. Possono chiamare dalle ore 8.30 alle ore 13.30 anche il numero 335 1981286, oltre a quelli già noti 0873-308668 e 0873-308689.