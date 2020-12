Covid, Di Primio: «A Belmonte le scuole restano aperte»

Restano aperte le scuole di Belmonte del Sannio, nonostante l’ordinanza del presidente della Regione Molise, Donato Toma. Lo annuncia il sindaco Anita Di Primio, con apposita ordinanza che avrà i suoi effetti di legge in deroga a quella del Governatore.

«Considerato che nel territorio di Belmonte, allo stato attuale, appare possibile lo svolgimento dell’attività didattica in presenza nella scuola primaria proprio atteso l’andamento della situazione epidemiologica, – spiega la sindaca – ho ordinato, in deroga al disposto dell’ordinanza regionale, lo svolgimento nell’istituto scolastico di Belmonte del Sannio, quindi scuola dell’infanzia e primaria, dell’attività didattica in presenza».

Una foto di repertorio della scuola di Belmonte

Chiaramente sarà cura della sindaca Di Primio modificare o revocare l’ordinanza qualora «dovesse malauguratamente verificarsi un mutamento della situazione epidemiologica in atto».