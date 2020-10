Covid, il sindaco annulla la 26° mostra mercato del tartufo bianco di San Pietro Avellana

Con un videomessaggio sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di San Pietro Avellana, il sindaco Francesco Lombardi ha annunciato che la 26° Mostra Mercato del Tartufo Bianco, prevista per il 1° novembre 2020, non si terrà. Una decisione a cui gli organizzatori dell’ente altomolisano e della Proloco Ad Volana di San Pietro Avellana sono giunti poco prima del nuovo DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella consapevolezza che «il buon senso deve necessariamente prevalere su tutto in questo momento storico».

«La crescita esponenziale della curva epidemiologica dovuta al coronavirus», ha spiegato il primo cittadino, ha reso necessario annullare l’appuntamento autunnale con il tartufo di San Pietro Avellana, che richiama tanti appassionati di tartufo e di prodotti tipici molisani in Alto Molise.

«Stiamo continuando a lavorare per la promozione del territorio attraverso nuovi progetti. Ma questo è il momento in cui le istituzioni devono comunicare ai cittadini il messaggio giusto: stare attenti, rispettare le regole ed evitare forme di aggregazione», ha sottolineato Francesco Lombardi. Il sindaco ha anche ricordato che l’edizione estiva della Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana è stata possibile grazie al rispetto delle norme di sicurezza. Essendosi svolta a metà agosto, in un periodo in cui la situazione del virus risultava maggiormente sotto controllo, la Fiera è stata ripensata creando un percorso itinerante, con ingressi contingentati dalla Protezione Civile, e attenzioni che hanno permesso di mantenere le distanze di sicurezza. Adesso però, il momento è diverso: «è il momento di prendere sul serio l’epidemia».



Le attività e le novità per promuovere il territorio e i prodotti tipici però continuano, con forme e progetti innovativi. Tra qualche giorno sarà infatti online il sito del “negozio del paese”, il primo e-commerce istituzionale d’Italia, che racchiude tutti i prodotti di San Pietro Avellana, i quali, grazie alla nuova piattaforma, potranno giungere nelle case di tutta Italia.