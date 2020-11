Covid in aumento a Pietrabbondante, scatta lo screening in Municipio

Casi positivi al Covid19 in aumento a Pietrabbondante, il Comune dà l’ok ai test rapidi. L’iniziativa di prevenzione e screening, organizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana comitato di Isernia, è prevista per domani, a partire dalle ore 15,30, presso il piano terra del palazzo municipale. Il personale della Croce Rossa provvederà ad effettuare test rapidi antigenici per il Sars-Cov2 con tamponi nasofaringei. E’ ovviamente previsto un contributo di 40 euro a carico della persona che vorrà sottoporsi al test. «Nell’auspicare la massima partecipazione, spiegano dal Comune, si chiede di voler comunicare la propria adesione direttamente in Municipio al numero 086576130».

«In questo momento così difficile in ogni istante va il mio totale impegno per la mia gente. – commenta il sindaco di Pietrabbondante, Antonio Di Pasquo – Alcune volte le lacrime solcano il mio viso, non perché mi mancano le forze per combattere, ma nel vedere la paura e la sofferenza dei miei concittadini. Poi però dico a me stesso che non possiamo, non dobbiamo farci prendere dalla paura.

Dobbiamo avere solo la forza di reagire e continuare ad essere responsabili verso noi stessi e verso gli altri. Nessuno si deve sentire solo in questo momento, noi ci siamo sempre e per ogni esigenza. E lasciatemelo dire di nuovo con più determinazione che mai: insieme ce la faremo. Ringraziando sempre la vita di averci dato la possibilità di vivere qui a Pietrabbondante, un angolo tra la terra e il cielo».