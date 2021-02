Covid, screening gratuito di massa a Schiavi di Abruzzo

Screening gratuito di massa per la ricerca del Covid19. E’ previsto per giovedì 25 febbraio a partire dalle ore 9 presso la ex scuola elementare in viale Europa, accanto alla farmacia comunale, a Schiavi di Abruzzo. Non è necessaria la prenotazione, ma basterà recarsi sul posto e seguire le indicazioni del personale incaricato. Occorre presentarsi muniti di carta d’identità, tessera sanitaria, modulo compilato di autorizzazione al trattamento dei dati scaricabile dal sito del Comune o disponibile presso gli uffici comunali o farmacia comunale.

NON PUO’ PARTECIPARE al test:

Chi ha sintomi che indichino una infezione Covid- 19

Chi è attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo

Chi è risultato positivo negli ultimi tre mesi

Chi ha già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare;

I minori di 6 anni

Chi è ricoverato in una struttura sanitaria

Operatori sanitari che sono sottoposti a screening della ASL.



L’eventuale positività al test sarà comunicata al diretto interessato e al proprio medico curante mediante messaggio sul telefono o via email. Le autorità raccomandano di partecipare al test in modo tale da avere un quadro reale della eventuale diffusione del virus sul territorio.