Covid: vaccinati gli ospiti della casa di riposo San Bernardino

Vaccinati, questa mattina, gli ospiti anziani della casa di riposo “San Bernardino” di Agnone. Gli anziani alloggiati nelle strutture assistenziali rientrano tra le categorie per le quali le autorità sanitarie hanno previsto la somministrazione del vaccino anti Covid in via prioritaria, subito dopo il personale sanitario in servizio. E così questa mattina presso la struttura di Agnone si è portata una squadra di personale sanitario proveniente da Isernia che ha somministrato le prime dosi di vaccino contro il Covid19.

