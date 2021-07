Crea disturbo nel centro vaccinale, denunciato per interruzione di pubblico servizio

Gli agenti della Volante di Chieti sono intervenuti presso il centro vaccinale del vecchio ospedale di Chieti perché un uomo stava creando problemi al personale sanitario. Il soggetto, un sessantenne di Chieti, pregiudicato e noto alle forze dell’ordine, intendeva sottoporsi a vaccinazione, ma in ragione di pregresse patologie doveva seguire una procedura particolare per cui necessitava la presenza di altri medici specialisti. Dopo l’attesa l’uomo dava in escandescenze, interrompendo di fatto l’attività del personale medico e paramedico. Dopo l’arrivo degli agenti lo stesso è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

