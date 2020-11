Crisi idrica, il Comune: «Sorgenti a secco», ma il vero problema sono le perdite

Il Comune di Agnone informa la cittadinanza che sono in arrivo nuove interruzioni del servizio idrico.

«L’erogazione dell’acqua sarà interrotta per alcuni giorni nel nucleo storico di Agnone dalle ore 21 alle ore 6. Nelle zone di Viale Castelnuovo e Viale Vittorio Veneto, invece, l’erogazione sarà sospesa dalle ore 24 alle ore 5. – spiegano dal Municipio – Il motivo di tali sospensioni è legato alla scarsa portata d’acqua dell’azienda fornitrice, che non può soddisfare i bisogni dell’intera cittadina a causa della basso flusso d’acqua erogato dalle sorgenti. Tale carenza relativa alle sorgenti non si è mai verificata da 20 anni a questa parte. Al momento, inoltre, non è possibile intervenire nella ricerca di perdite a causa della mancanza di flusso continuo che persiste da diversi mesi, soprattutto in periodo notturno. Si interverrà su alcuni rami dell’acquedotto per recuperare perdite già note. L’Amministrazione comunale si scusa per il disagio e lavorerà per risolvere il problema nel minor tempo possibile».

Correlati