Csam lancia campagna tesseramento: “Ecco le nostre idee per il futuro”

In attesa di toccare con mano la rinascita del Parco letterario ‘Francesco Jovine’, il Centro studi alto Molise lancia la campagna tesseramento per sostenere il sodalizio. Le adesioni dovranno pervenire entro il 10 dicembre al presidente Ida Cimmino, oppure scrivendo una mail a centrostudialtomolise@gmail.com.

“Agnone e l’alto Molise dovranno puntare ad una progettualità che sappia sapientemente coniugare i ‘beni faro’ già esistenti con una funzione del territorio ampia e variegata, articolata in percorsi che si discostino dalla funzione culturale e turistica classica per innestarsi nella dimensione della lentezza e del recupero degli spazi e del tempo come dimensioni partecipative intime e totalizzanti” scrive il presidente Cimmino.

A tal proposito molteplici le iniziative che si vorranno attualizzare a stretto giro e che vanno dalla valorizzazione del Parco fluviale del Verrino a quelle delle Fonderie del Rame dove è intenzione organizzare letture, convegni ed escursioni. Tra le idee il lancio del marchio “Il Natale più lungo del mondo” legato alle celebrazioni della Madonna delle Grazie (21 Novembre) che danno il via a tutta una serie di eventi attesi durante il periodo natalizio tra cui la celeberrima Ndocciata.

Ed ancora, esiste la volontà di ripristinare il concorso di poesia dialettale ‘Cremonese’, oltre che a riprendere gli studi labanchiani, nonché tutelare e rilanciare l’offerta del vastissimo patrimonio archivistico e bibliotecario della città.