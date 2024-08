Cultura contro lo spopolamento, Opi concede la cittadinanza onoraria al regista Riccardo Milani

Riccardo Milani, regista di “Un mondo a parte”, cittadino onorario di Opi. Il riconoscimento sarà conferito in un evento che si svolgerà nel borgo del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise venerdì 16 agosto dalle ore 18, in piazza del Monumento ai Caduti.

L’iniziativa è del Comune e dell’associazione Autonomie Locali Italiane (ALI), sezione abruzzese. Sarà anche l’occasione per il dibattito, a cui Milani prenderà parte, “Il cinema per la valorizzazione dei luoghi”. Con lui il sindaco Antonio Di Santo, il direttore di ALI Abruzzo, e responsabile nazionale finanziario di ALI, Alessandro Paglia,il Presidente della Regione Marco Marsilio, l’amministratore delegato di Medusa Film Giampaolo Letta, il direttore del Parco Luciano Sammarone, il consigliere regionale e coordinatore dei borghi più belli d’Abruzzo e Molise Antonio Di Marco, il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso.

Si ragionerà, sulla scorta del successo e dei temi posti dal film di Milani, sulle potenzialità di cinema e cultura per il rilancio dei territori delle aree interne e per il contrasto allo spopolamento. Un filone al centro dell’attenzione sin dalla fase immediatamente successiva alla pandemia, ma che presenta ancora stimoli, idee e progettualità da confrontare e sperimentare, particolarmente attuali in Abruzzo.