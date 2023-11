Da Atessa a Taipei, l’abruzzese Alex Tucci insegue il sogno iridato

Con ben 245.8 km corsi lo scorso anno in occasione dei Campionati Europei di 24 ore organizzati a Verona dalla IAU (International Association of Ultrarunners), Alex Tucci, di mestiere giardiniere e per passione atleta ultrarunner si è guadagnato il pass per i Campionati Mondiali 24 ore a Taipei in Taiwan, il 1° e 2 dicembre. I 7 convocati (4 uomini e 3 donne) arrivano da tutta Italia e Alex è l’atleta più meridionale dell’intera squadra e lo dice con orgoglio anzi, essendo abruzzese con un tono “forte e gentile”.

La convocazione ufficiale è arrivata il 7 novembre dalla Federazione Italiana Atletica Leggera ma nel frattempo il nostro Alex non ha perso tempo per allenarsi perché ha sempre creduto di far parte della spedizione azzurra in cui sarà accompagnato dalla moglie Grazia. In particolare, Alex che abbiamo raggiunto telefonicamente ci ha tenuto a dirci che – “mi sto preparando da un anno per questa gara, focalizzando allenamenti specifici negli ultimi tre mesi. Ho approfittato di alcune gare per testare il mio stato di forma, correndo alcune 6h e maratone tra le quali quella di New York, corsa qualche giorno fa”. Il Mondiale vedrà la partecipazione di atleti di ben 40 paesi e di grandissimo livello come gli attuali campioni in carica, il lituano Aleksandr Sorokin e l’americana Jacquelyn Camille Herron, entrambi detentori dei record mondiali di 24ore maschile e femminile. Oltre a loro ci saranno tanti nomi di grande rilievo Internazionale.

Certi dell’impegno già dimostrato in tutte le manifestazioni estreme compiute in passato, come MareAmaro nel 2019 (Fossacesia – Monte Amaro e ritorno in giornata) e il cammino di S. Tommaso Apostolo di corsa nel 2020 (da Roma ad Ortona senza mai dormire, in 59 h e 42 min), per questa nuova sfida, non ci resta che dire “Forza Alex”, siamo con te.