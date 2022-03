Da Roma a Carovilli a piedi, è il viaggio dei Sanniti lungo le tappe di “Viteliù”

A piedi dalla Capitale fino all’Alto Sannio, ovvero l’Alto Molise, sulle «strade di Viteliù e dei nostri antenati». E’ la singolare iniziativa, sportiva e culturale allo stesso tempo, che avrà luogo nei prossimi mesi, ma che sta già attraendo partecipanti e curiosi da tutta Italia. Si tratta di un trekking a tappe da Roma, appunto, fino a Carovilli, in Alto Molise, passando per Palestrina, Alatri, Sora, Opi, Ateleta e anche Schiavi di Abruzzo nell’Alto Vastese. Sono alcuni dei luoghi legati a doppio filo alle vicende del popolo sannita, pastori guerrieri che tennero testa al potere di Roma, e raccontati nel romanzo storico di successo Viteliù, dello scrittore e giornalista agnonese Nicola Mastronardi. E già la locandina trasmette un confronto per immagini di proporzioni titaniche: il colosseo, simbolo dell’impero romano, e i templi italici di Schiavi di Abruzzo, con accanto il guerriero sannita di Pietrabbondante. Il programma potrà subire delle modificazioni in ragione del numero dei partecipanti. Per informazioni e adesioni è possibile contattare i numeri 3474097244 e 3336863277.

