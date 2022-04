Dalla terre abbandonate possibilità di occupazione per i giovani, convegno a Torrebruna

Le terre dell’Alto Sannio e l’area coincidente con la provincia di Pescara pronte a confrontarsi sulle opportunità derivanti dal progetto SiBaTer durante gli eventi territoriali abruzzesi. Oggi SIBaTer sarà a Torrebruna, a partire dalle ore 17, sia in presenza che con possibilità di collegamento da remoto, insieme ai Comuni dell’area dell’Alta Valle del Trigno, grazie alla fattiva collaborazione dell’Associazione Centro Studi Alto Vastese e Valle del Trigno e al supporto del Centro Italico Safinim.

Dalla terre abbandonate e inutilizzate, alle possibilità di occupazione e nuove opportunità per i giovani, per contrastare lo spopolamento e dare un possibilità concreta alle aree marginali. Questi i temi che saranno trattati nel pomeriggio di oggi a Torrebruna, cuore geografico dell’Alto Vastese.

«Si darà voce ai sindaci, che potranno raccontare delle loro esperienze, – spiegano gli organizzatori dell’evento – delle progettualità in essere e future, del percorso intrapreso con SIBaTer dalla adesione al progetto, alle idee emerse per valorizzare il patrimonio di terre incolte e abbandonate e per favorire occasioni lavorative per giovani in termini di cooperative, esperienze di agricoltura sociale, turismo e cultura in ottica di strategia d’area e condivisione di approcci integrati».

Saranno presenti Francesco Monaco, Anci Ifel project manager e la coordinatrice Simona Elmo, insieme a Massimo Luciani dell’Anci Abruzzo. Sono invitati a partecipare tutti i portatori di interesse del territorio coinvolto, quindi azienda agricole, cooperative, associazionismo e terzo settore, anche nel campo dell’agricoltura sociale, turismo e cultura.