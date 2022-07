Dall’Umbria e da Roma in vacanza ad Agnone, il “Camp Tif” spinge il turismo locale

Da Roma, ma anche dall’Umbria, genitori e nonni assiepati sugli spalti dello stadio “Civitelle” di Agnone per seguire i propri figli e nipoti che partecipano al ritiro calcistico denominato “Camp Tif” e ideato da mister Pietro Donadio. Apprezzamenti per la formula e per l’offerta sportiva, sia a livello tecnico che per quanto riguarda l’aspetto importante della socialità, ma senza disdegnare l’enogastronomia locale e le ricchezze naturali e culturali dell’Alto Molise e di Agnone in particolare. A dimostrazione di come un evento sportivo, se ben curato e organizzato, possa davvero rappresentare un interessante volano per il turismo alto molisano.

E sugli spalti del “Civitelle” anche una “vecchia gloria” dell’Agnonese, il portiere Fernando Cerrone, oggi in veste di nonno di un ragazzino proveniente addirittura da Modena che ha preso parte al “Camp Tif”. «Molto bello e professionale, staff molto preparato, davvero una bella realtà. Soldi ben spesi, lo consiglio a tutti i genitori».

Francesco Bottone