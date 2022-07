Danni da fauna selvatica: basta la “perizia asseverata”, controlli della Regione sul 5% delle domande

La Giunta regionale d’Abruzzo, riunita in seduta odierna, a seguito della richiesta di Coldiretti Abruzzo e Confagricoltura Abruzzo di un supplemento di assegnazione di gasolio agricolo per le colture a causa dell’anomalo andamento climatico durante il periodo primaverile ed estivo nel comprensorio del Fucino, disposto l’aumento di carburante agricolo di una percentuale pari al 20% rispetto alle assegnazioni precedentemente attribuite.

La prolungata siccità, infatti, ha indotto le imprese agricole a far ricorso a ripetuti interventi irrigui sulle colture con conseguente maggior consumo di carburante e la necessità di un’integrazione dello stesso. Nell’ottica del risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole ed al patrimonio zootecnico, via libera anche all’avvio di un progetto pilota, per il periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2022 e per le aziende della sola provincia di Chieti, finalizzato all’efficientamento dell’iter amministrativo riguardante i danni indennizzabili causati da animali selvatici. In particolare, le aziende interessate da eventi dannosi causati da fauna selvatica devono presentare/inserire sul sistema “Artemide” apposita perizia asseverata qualora i danni stimati siano complessivamente superiori ad euro duemila in luogo dell’accertamento in campo da parte di un tecnico regionale. A tali aziende, comunque, viene riconosciuto in fase di liquidazione un contributo aggiuntivo ed onnicomprensivo pari a 250 euro a copertura della spesa sostenuta. Sulle istanze con danni stimati inferiori a 2mila euro, il Servizio competente provvederà ad effettuare controlli a campione sul 5% delle domande.

Inoltre è stata adottata la modifica al vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020-24 in relazione all’istanza dell’Ambito territoriale di caccia di Pescara di effettuare lo spostamento dell’area Cinofila “Colle di sale” per la creazione dell’area cinofila Città Sant’Angelo.