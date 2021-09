Danni da maltempo alle aziende agricole, Cavaliere: «Riconoscimento dello stato di calamità»

La Giunta regionale del Molise, in occasione della seduta di ieri, ha approvato due delibere su proposta dell’assessore Nicola Cavaliere.

La prima, riferita agli eventi atmosferici del periodo 16 – 19 luglio 2021 – è stata richiesta dal comune di San Felice del Molise, l’altra riguarda invece gli eventi del 24 agosto scorso, pioggia e forte vento che hanno coinvolto aziende presenti in diversi comuni del Basso Molise.

Entrambe le delibere chiedono il riconoscimento dei danni da parte del ministero delle Politiche agricole.

L’assessorato ha già inviato nei giorni scorsi ai comuni interessati una scheda tecnica da compilare con le segnalazioni dei danni subiti dalle strutture agricole e similari, al fine da quantificare con precisione la richiesta di risarcimento da inoltrare al ministero.

“Ringrazio – commenta Nicola Cavaliere – il presidente e i colleghi assessori per aver accolto la mia proposta. Attraverso queste due delibere abbiamo consentito l’apertura di un percorso del riconoscimento dello stato di calamità a tutela delle nostre imprese e del territorio”.

