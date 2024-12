Declassamento protezione del lupo, Caretta: «Finalmente sarà possibile pervenire a piani di gestione»

«L’approvazione del declassamento del lupo da specie assolutamente protetta a specie semplicemente protetta, decisa dal Comitato Permanente per la Convenzione di Berna nella sua riunione annuale, è una grandissima notizia per una gestione più sostenibile e reattiva di una problematica che da ormai troppi anni sta causando danni economici e insicurezza, colpendo le nostre aree rurali, ma anche le aree più urbanizzate. Fondamentale adesso sarà l’adeguamento della Direttiva Habitat, a cui, a cascata, dovrà seguire l’adeguamento delle norme nazionali, ma finalmente sarà possibile pervenire a piani di gestione del lupo adeguati per le esigenze dei territori. Ringrazio il collega Pietro Fiocchi che a Bruxelles e Strasburgo ha portato avanti un fronte importante su una battaglia senza dubbio difficile, ma dove finalmente molte sensibilità stanno cambiando e prendendo atto di ciò che è necessario fare».

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.