Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: due arresti della Finanza, ma uno è già in libertà

I militari della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi, nell’ambito del Dispositivo Provinciale contro i traffici illeciti, hanno proceduto all’arresto di due soggetti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. n. 309/1990).

Le indagini sono state eseguite mediante un servizio di osservazione e pedinamento nei confronti dei sospettati, che sono stati colti in flagranza di reato all’interno di un’area commerciale a Martinsicuro, durante la cessione di una partita di stupefacente, poi destinato alla minuta vendita. Nelle more dell’intervento sono state poi eseguite le perquisizioni locali presso i rispettivi domicili dove sono stati rinvenuti, oltre a ulteriori quantità di stupefacente, sostanze da taglio, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, per la pesatura e per la parcellizzazione delle sostanze. In particolare: gr. 167,05 di hashish, gr. 66,31 di cocaina, gr. 27,2 di mannitolo (sostanza “da taglio”), n. 1 bilancino di precisione, banconote per un importo di € 450,00, n. 3 fogli in cellophane atti al confezionamento, n. 1 mortaio con evidenti tracce di cocaina, n. 3 coltelli con lama intrisa di hashish, un paio di forbici con lame intrise di hashish, n. 1 martello con tracce di cocaina e n. 1 smartphone, il tutto posto sotto sequestro.

In esito all’udienza di convalida degli arresti, un soggetto è stato posto agli arresti domiciliari e l’altro è stato rimesso in libertà.