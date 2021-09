Deve scontare tre anni di carcere, latitante tratto in arresto dai Carabinieri

Proseguono i controlli dei Carabinieri in tutto il Basso Molise, con un bilancio che vede oltre un centinaio i soggetti e le autovetture controllate. I militari della Compagnia di Larino, nell’ambito di mirati controlli sul territorio, predisposti proprio per la prevenzione e repressione di reati, hanno anche tratto in arresto un pregiudicato originario della Campania.

L’uomo, infatti, è stato sorpreso mentre vagava a piedi in una zona isolata dell’agro larinese. I militari, dopo averlo notato vagare senza meta, si sono insospettiti e hanno immediatamente verificato le generalità dell’errante.

Da un controllo approfondito, effettuato alla banca dati, i Carabinieri hanno scoperto che il soggetto risultava inserito nell’elenco di persone da ricercare, poiché doveva scontare una pena di oltre tre anni di carcere.

Immediatamente l’uomo è stato sottoposto al controllo delle impronte digitali e per lui sono scattate le manette.

La persona è stata poi accompagnato in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I controlli sono proseguiti per tutta la notte e hanno anche portato alla segnalazione alla Prefettura di un altro soggetto, anch’egli già noto alle forze dell’ordine, poiché trovato in possesso di due grammi di cocaina.

Numerose anche le contravvenzioni al codice della strada.