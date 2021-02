Dialetto molisano, tra storia e identità: servono tre volontari

Il Comune di Agnone informa che è stato pubblicato un bando di Servizio Civile Universale per la selezione di tre volontari per il progetto “Dialetto Molisano – un legame tra storia e identità territoriale”.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; b) Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; c) Non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata; d) Essere in possesso del diploma di maturità o titolo superiore (laurea triennale e/o magistrale). I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Non possono presentare domanda i giovani che: appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia; abbiano interrotto il Servizio Civile Nazionale o Universale prima della scadenza prevista; • intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tale fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’UNPLI APS, quale ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Il termine di presentazione della domanda è fissato alle ore 14:00 del 15 febbraio 2021. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a Ilaria Di Somma, OLP Unpli Molise, al numero 3281530741.